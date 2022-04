Vocalist accoltellato in discoteca, fermato un uomo

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 25 APR - Si è costituito stamattina alla caserma dei carabinieri di Casamicciola Giuseppe Pirro, il 20enne che avrebbe inferto ieri notte la coltellata al fianco del vocalist in una discoteca di Ischia.

Pirro, che era attivamente ricercato su tutto il territorio isolano dai militari del capitano Mitrione, si trovava all'interno del locale Blanco, sulla litoranea di Casamicciola, insieme al padre ed entrambi avrebbero aggredito il 28enne vocalist raggiungendolo dietro la consolle del locale dopo che questi aveva rifiutato una 'dedica' ai due e dandosi in seguito alla fuga.

Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza i carabinieri lo hanno identificato come colui che avrebbe accoltellato lo speaker che in seguito è stato medicato all'ospedale Rizzoli e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Dopo essersi presentato in caserma il giovane, gravemente indiziato per tentato omicidio, è stato fermato e sarà condotto nelle prossime ore al carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida del fermo. (ANSA).