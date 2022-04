Tre minori feriti in incidente stradale nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Tre 17enni sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi in via Marciotti, a San Giuseppe Vesuviano. Si trovavano su un motociclo Honda Sh 150 che - secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione di San Giuseppe vesuviano - sarebbe stato tamponato da una Smart.

Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, sono stati ritenuti guaribili con prognosi tra i 3 e i 10 giorni, per contusioni multiple. I carabinieri hanno svolto accertamenti e identificato chi era alla guida della vettura, anch'egli minorenne. Sarà denunciato per omissione di soccorso e guida senza patente I tre baby centauri sono stati sanzionati amministrativamente, il motociclo sottoposto a fermo. (ANSA).