Venduta a Napoli per 250 mila euro opera di Van Gogh

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Un'opera di Van Gogh è stata venduta a Napoli in occasione dell'esposizione a Palazzo Fondi della mostra "Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta": un turista tedesco l'acquirente, 250 mila il prezzo, secondo quanto si apprende (del fatto riferiscono organi di stampa). Il quadro però resterà a Napoli sino al 26 giugno: poi, l'opera di Vincent van Gogh, Homme à la Pipe: Portrait du docteur Gachet (1890), lascerà l'Italia per volare in Germania.

La fotoincisione è stata comprata da un collezionista tedesco attraverso un mediatore, che ha concesso agli organizzatori dell'esposizione l'utilizzo sino alla data di chiusura della rassegna.

"Sono stato contattato da un signore italiano sabato sera - conferma il produttore della mostra, Salvatore Lacagnina - che mi ha chiesto informazioni sul collezionista privato che ci aveva concesso l'opera di van Gogh, chiedendomi se c'era la possibilità di acquisto. Ho messo in contatto le due persone, ma mai credevo giungessero così velocemente ad una definizione, per fortuna negli accordi è prevista la permanenza a Napoli dell'acquaforte sino a chiusura dell'esposizione. Il prezzo della vendita non lo conosciamo, ma sappiamo che l'opera è stata valutata, dalla compagnia di assicurazione che cura per noi i rapporti con i privati, intorno ai 250mila euro".

L'opera venduta al turista tedesco , dopo le notizia dell'acquisto diffusa anche sui social, è quella che attrae maggiormente l'attenzione dei visitatori a Palazzo Fondi.

Davanti al quadro, che per ironia si trova a fine percorso a pochi metri dallo spazio per la vendita dei gadget, un visitatore a commentato laconico " 250 mila euro? Io magari mi accontenterò di una cartolina ricordo da 2 euro. Lo shopping non è uguale per tutti". (ANSA).