Comicon: funziona super web, i campioni contro il cyberbullismo

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - "Qui a Napoli abbiamo svolto un test sulla rete da 10 giga al Comicon in un luogo enorme, parliamo di 10.000 metri quadrati. Ha funzionato. Il nostro punto di forza è stato arrivare su ognuno dei sette padiglioni con 200 postazioni fisse e 20.000 device mobili". Così Giuliano Luzi, responsabile del delivery business di Open Fiber, racconta l'avventura dell'azienda che lavora sulla rete internet e sta portando avanti in questi giorni al Comicon di Napoli il più grande test sulla rete da 10 giga. "Questa è la base - spiega Luzi - dello sviluppo del futuro. Noi possiamo fornire una banda a 1 giga, a 10 giga e anche a velocità superiori sulla fibra ottica che di suo non ha limiti fisici mai raggiunti ora nel mondo. Solo gli apparati impongono la modulazione di banda.

Abbiamo fatto un primo test sul Comicon che ora ci dà un futuro rispetto a un avvenire in cui la quantità di banda richiesta sta sempre aumentando. Pensiamo al futuro di aziende, grossi eventi, atenei, sviluppi legati alla quantità di dati notevole da scambiare in tempo brevissimi". Un servizio che fa andare fortissimo i videogame, giocati come Fortnite da Vincenzo Guastaferro, ma si fa chiamare Reckins, napoletano giovane che vive a Milano e tra campioni internazionali. Tanti a giocare con lui, ma anche tanti i ragazzi ad ascoltare gli ex campioni dello sport che parlano contro il bullismo con il cyberbullismo come piaga difficile da contrastare: a parlarne l'incontro organizzato da Open Fiber con l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, fondato dal bronzo olimpico a Barcellona Luca Massaccesi che oggi coinvolge decine di ex grandi campioni dello sport italiano.

