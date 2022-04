Cc ucciso: incontro con studenti in ricordo Cerciello Rega

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Nell'ambito delle Giornate per la Legalità organizzate dall'Istituto "Gaetano Caporale" si è tenuto ad Acerra un incontro con gli studenti per celebrare il valore e gli ideali del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, medaglia d'Oro al Valor Civile "alla memoria".

All'evento, organizzato dalla dirigente scolastica Rosa Esca e dai docenti dell'Istituto, ha partecipato la moglie del militare, Rosa Maria Esilio, e al suo fianco, in rappresentanza dell'Arma, il comandante del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, il tenente colonnello Nicola De Tullio, mentre il sindaco di Acerra, Raffele Lettieri, e l'assessore alla pubblica istruzione, Milena Petrella, hanno introdotto e concluso la manifestazione in rappresentanza dell'Amministrazione locale e della cittadinanza. Presenti in sala anche la madre e la sorella del militare.

Nel corso della manifestazione, particolarmente toccante per la testimonianza umana e i messaggi offerti da Rosa Maria Esilio in ricordo del marito, i giovani studenti hanno presentato i loro lavori, preparati con grande impegno e sorprendente talento in occasione dell'evento: un filmato sulle vittime della violenza mafiosa, una canzone e un quadro a olio, tutti dedicati alla memoria di Cerciello Rega, "quale esempio di uomo e carabiniere, dai nobili sentimenti e dalla grandezza d'animo".

Una rappresentanza degli studenti sarà anche presente in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si terrà il prossimo 25 aprile ad Acerra.

(ANSA).