Musei: Palazzo Reale restaura un leggio di Maria Carolina

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - In occasione della Giornata mondiale del Libro, che si celebra domani, per iniziativa del Palazzo Reale di Napoli, è stato restaurato uno dei due leggii girevoli della regina Maria Carolina d'Austria appartenenti alle collezioni della Biblioteca Nazionale: sarà esposto per un mese nella sala XIV dell'Appartamento Storico. Innovazione settecentesca voluta dalla moglie di Ferdinando IV di Borbone, si tratta di una macchina da lettura di gusto neoclassico che richiama gli ingegnosi leggii diffusi già in epoca medievale e in particolare nelle biblioteche monastiche. Per dimostrarne il funzionamento sono stati sistemati sugli otto ripiani alcuni libri di pregio a tiratura limitata di mille copie su carta raffinata della Biblioteca Nazionale, le cui copertine riproducono le legature della biblioteca Palatina. I due leggii, già conservati presso la Reggia di Caserta, appartengono oggi alle collezioni della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e l'esemplare restaurato si trova normalmente nel percorso di visita dell'Appartamento Storico di Palazzo Reale. "In questa stanza che fu di Maria Amalia di Sassonia abbiamo esposto il leggio di Maria Carolina d'Austria e lo specchio di Carolina Bonaparte, riunendo virtualmente tre regine che hanno abitato il Palazzo - racconta Mario Epifani - Mettere in evidenza elementi della vita quotidiana aiuta i visitatori ad immaginare la vita di corte".

"Il lavoro di restauro conferma la nostra stretta collaborazione con il Museo del Palazzo Reale. - afferma la direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, Maria Iannotti- L'altro leggio è collocato nella sala della Biblioteca Palatina accanto ad altri mobili ed ai libri della biblioteca privata di Maria Carolina per ricostruire l'ambiente in cui coltivava i suoi interessi culturali." Maria Carolina, nata a Vienna il 13 agosto 1752, sposò per procura il 7 aprile 1768 Ferdinando IV di Borbone. La futura regina di Napoli, quando giunse nella capitale già leggeva e scriveva quattro lingue più il latino.

(ANSA).