Il recupero Salernitana-Venezia slitta al 5 maggio

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La partita Salernitana-Venezia (1/a giornata di ritorno), si disputerà giovedì 5 maggio alle ore 18, e non mercoledì 27 aprile. Lo rende noto la Lega calcio di Serie A. La decisione segue la fissazione dell'udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport per il 2 dello stesso mese per l'esame del ricorso presentato dal Venezia. I lagunari chiedono di "annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello con la conseguenza "di disporre, a carico della Salernitana la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0". (ANSA).