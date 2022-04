Covid: in Campania 8845 positivi, risale indice di contagio

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Sono 8.845, in Campania, i neo positivi al Covid su 38.552 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione, risale l'indice di contagio che ieri era pari al 20,69% ed oggi è 22.94%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali resta stabile la situazione ricoveri in terapia intensiva con 39 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); in degenza leggero aumento con 737 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri). (ANSA).