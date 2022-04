Campagna prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Sono già 170 i cittadini che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione Terra e Vita con il presidente Maurizio Cappiello e CONITA con il presidente Maurizio Masciandaro e si stanno recando presso il camper della salute per sottoporsi allo screening gratuito dei nei a Cardito.

L'iniziativa, promossa dai dottori Ferdinando Fusco e Mariagiovanna Di Palo - Dirigenti medici del Cardarelli - con il patrocinio morale del Comune di Cardito, si prefigge di offrire alla popolazione la possibilità di effettuare un controllo gratuito della pelle e, in caso di riscontro di lesioni sospette, di indirizzarli ai centri specializzati per ulteriori approfondimenti. Il camper della salute sarà in piazza Giuseppe Garibaldi a Cardito anche domani mattina, gli screening sono a cura della dermatologa, dottoressa Claudia Capasso.

Il melanoma rappresenta circa il 5% di tutte le patologie tumorali, con un aumento di incidenza negli ultimi 60 anni; la prevenzione è lo strumento più efficace per ridurre incidenza e mortalità dei tumori cutanei. Per questo motivo le due associazioni, da tempo impegnate sui temi della prevenzione, hanno promosso questo appuntamento, al quale seguiranno altri sul territorio regionale. (ANSA).