Esplode ordigno a Napoli, paura tra i residenti

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Una forte deflagrazione è stata avvertita la scorsa notte nel quartiere di Ponticelli a Napoli.

Un ordigno è stato fatto esplodere sotto il cavalcavia di via Angelo De Meis. Paura tra i residenti nella zona, che si trova al confine con il comune di Cercola e non lontano dall'Ospedale del Mare. Indagini in corso a tutto campo. Nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella del forte messaggio intimidatorio nell'ambito di una guerra tra i clan della zona orientale di Napoli. (ANSA).