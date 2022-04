Pasqua: Ischia e Procida in forte ripresa

(ANSA) - ISCHIA, 19 APR - Un weekend pasquale di ottimi numeri per le isole di Ischia e Procida in base ai dati diffusi dalle autorità marittime in tema di arrivi.

La Guardia Costiera delle due isole ha reso noto i dati sui passeggeri sbarcati nel fine settimana, che confermano la ripresa sostenuta dei flussi turistici per quella che tradizionalmente è l'inaugurazione della stagione turistica.

A Ischia sono sbarcati, tra venerdì santo e pasquetta, 33.000 passeggeri tra gli approdi di Ischia Porto, Casamicciola e Forio mentre sono stati poco più di 3.000 i veicoli arrivati sempre in questo periodo.

Numeri in flessione, rispetto all'ultima Pasqua pre-covid del 2019, quantificabile in circa il 20%, un dato complessivamente non elevato anche in relazione alle condizioni meteo non ottimali del ponte pasquale.

Un autentico boom si è registrato invece a Procida dove gli arrivi sono aumentati del 20%: da venerdì scorso a ieri sono arrivate 11.221 persone a fronte delle 9.370 sbarcate negli stessi giorni di Pasqua 2019 a conferma del grandissimo interesse che la più piccola delle isole del golfo di Napoli sta riscuotendo quest'anno, in Italia ed all'estero, per la nomina a capitale italiana della Cultura.

