Covid: in Campania aumentano ricoveri in intensiva e decessi

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Continua a salire, in Campania, l'indice di contagio Covid e nelle ultime 48 ore aumentano anche il numero dei decessi e quello dei ricoveri. Secondo i dati del bollettino ordinario della Regione, sono 3.250 i neo positivi su 14.021 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 22,88%, oggi sale al 23,17%. Dieci i decessi nelle ultime 48 ore; altri 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali aumento dei ricoveri nelle terapia intensive, con 45 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri), e in degenza co 698 posti letto occupati (+10 rispetto a ieri). (ANSA).