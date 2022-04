Scontro auto-scooter, uomo e suo cane morti nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Un uomo di 45 anni di Marano (Napoli) è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Roma. L'uomo era in sella ad uno scooter insieme al suo cane. Si è scontrato con un auto al cui interno c'erano due studenti maggiorenni e incensurati ed è morto sul colpo, così come l'animale. I due in auto sono rimasti illesi. Sono in corso indagini dei Carabinieri della Compagnia di Marano per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità.

La salma è stata sequestrata per i successivi accertamenti autoptici. (ANSA).