A Napoli ragazzini a passeggio con coltelli e tirapugni

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - A passeggio, in via Marina a Napoli tra i passanti, con coltelli a farfalla e tirapugni. In tre, tra i 15 e i 16 anni, giocherellavano con un coltello a farfalla da 20 centimetri quando alcuni cittadini li hanno notati e hanno chiamato i carabinieri.

I ragazzini sono stati fermati a via Nuova Marina angolo via Giulio Cesare. Quando i militari hanno chiesto se erano in possesso di altre armi, due di loro hanno consegnato un altro coltello simile a quello che maneggiavano ma questa volta di 2 centimetri più lungo, un tirapugni in metallo e un terzo coltellino a farfalla. Nelle tasche dell'altro ragazzo trovato un altro tirapugni. Le armi sono state sequestrate mentre i ragazzi sono stati prima denunciati a piede libero per porto abusivo di armi in concorso e poi affidati ai rispettivi genitori. (ANSA).