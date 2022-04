Covid: Campania; positivi stabili, risalgono i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Sono 6.971 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 37.878 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,4% sostanzialmente stabile rispetto al 18,7% fatto registrare ieri. Due i decessi accertati nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altre due persone decedute in precedenza ma registrate ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+2 su ieri) I posti letto di degenza occupati sono 703 (+4 rispetto a ieri).

(ANSA).