Calcio: Spalletti, possibilità diminuite ma pensiamo alla Roma

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "Non giochiamo le partite degli avversari. Noi potevamo provare a non perdere la partita precedente, che è stata persa e che ora per i numeri riduce le nostre possibilità. Ma per le nostre intenzioni non cambia niente, andiamo a provare a vincere la partita di lunedì". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commentando le vittorie ieri di Milan e Inter e in vista del match degli azzurri di lunedì contro la Roma.

"Cambiava aver vinto con la Fiorentina - ha aggiunto - ma loro sono stati bravi e tutta la nostra energia va sulla prossima, sapendo che si vince non con il coraggio ma con l'essere consapevoli di cosa fare con chi abbiamo di fronte".

(ANSA).