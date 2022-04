Ucciso per parcheggio: messa in piazza e corteo

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - "Martedì 19 aprile, nel primo anniversario dell'omicidio di Maurizio Cerrato, il Comitato di liberazione dalla camorra dell'area Sud di Napoli, organizza a Torre Annunziata una manifestazione pubblica per ricordare l'efferato omicidio ed esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia Cerrato. Alle ore 17 si terrà in piazza Ernesto Cesaro, una messa celebrata da Don Ciro Cozzolino al termine della quale ci sarà un momento di riflessione pubblica. Prenderanno la parola tra gli altri il capo della procura presso il tribunale di Torre Annunziata, il dottor Nunzio Fragliasso. Subito dopo un corteo raggiungerà via Quattro Novembre e sul luogo dell'omicidio sarà deposto il cero della giustizia e la gemma della legalità". Lo rende noto in una nota il Comitato di liberazione dalla camorra dell'area Sud di Napoli. (ANSA).