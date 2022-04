Turismo: a Napoli è la Pasqua dei musei

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - La Napoli città d'arte riparte e fa festa: con musei e luoghi della cultura aperti a Pasqua e nel lunedi' dell'Angelo la città propone ai 140 mila turisti attesi una offerta per tutti i gusti. Al Museo Archeologico Nazionale ultimi giorni per visitare la mostra sui Gladiatori (fino al 18 aprile) con la sezione per ragazzi Gladiatorimania ma l'elenco delle esposizioni è lungo:si va dal Gioco nell'antichità alla Divina Archeologia dantesca, dalle foto del film di Paolo Sorrentino 'E' stata la mano di Dio' , all'archeologia del disco con Enrico Caruso tra Napoli e New York. Esposta nell'atrio la pompeiana 'Concordia' per la campagna #Museumsagainstwar, nella sezione Magna Grecia si passeggia con copriscarpe sugli antichi mosaici. Anche a Palazzo Reale, tappa obbligata per i turisti in Piazza del Plebiscito, è ancora aperta la mostra multimediale su Dante, mentre la storia di Napoli è raccontata nella Galleria del Tempo. Nel cortile d'onore foto Magnum per i 50 anni di Medici senza Frontiere. A Napoli sempre aperti Certosa di San Martino, Sant'Elmo, Museo Pignatelli, Duca di Martina e parco della Floridiana, Parco e tomba di Virgilio.

Visitabili anche Cappella Sansevero e gallerie d'Italia. Tris di mostre al Museo e Real Bosco di Capodimonte, che però resterà chiuso lunedì: 'Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli' , 'Cecily Brown. The Triumph of Death' e 'Andrea Bolognino'. Tra le collezioni c'è l' Appartamento Reale recentemente riallestito. Al museo Madre di arte contemporanea due le mostre: Lawrence Carroll e Rethinking Nature su arte e ambiente. Al museo comunale PAN le foto di 'Caio Mario Garrubba - FREElance sulla strada' e la mostra 'Andy is back' su Warhol. Unico neo su questo versante, la chiusura di Castel dell'Ovo per pericolo crolli. (ANSA).