Spari contro serranda locale, Cc intervengono a Cardito

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - I carabinieri della sezione operativa di Casoria e della stazione di Crispano sono intervenuti in Via Bari, nel comune di Cardito (Napoli), dove nella notte sarebbero stati esplosi proiettili contro la serranda di un'attività di ristrutturazioni edili. Cinque i fori trovati. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare eventuali responsabili. (ANSA).