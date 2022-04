Pasqua: colombe e uova "irregolari" sequestrate nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Centinaia di prodotti di pasticceria artigianale, come colombe e uova di cioccolata, sono stati sequestrati tra ieri e oggi, durante i controlli pre pasquali, dai carabinieri forestali di Caserta che hanno passato al setaccio tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei dolci.

I militari della Forestale, coordinati dal comandante Marilena Scudieri, hanno eseguito le ispezioni insieme con l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi ICQRF (ufficio Italia Meridionale) ed elevato, complessivamente, sanzioni amministrative per circa 10mila euro. In più punti vendita dell'agro aversano è stata accertata la commercializzazione di colombe, prodotti da formo e uova di Pasqua senza l'etichettatura e senza il lotto di produzione, come, tra l'altro, invece prevedono le normative europee. (ANSA).