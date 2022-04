In paese Sannio sventolano bandiere pace, Russia e Ucraina

(ANSA) - BENEVENTO, 15 APR - Un cannone che "spara" fiori di pace e tre bandiere (Ucraina, Italia e Russia) con al centro quella della pace che sventolano davanti al monumento ai Caduti della Prima e Seconda Guerra mondiale. E' il messaggio di auguri che l'amministrazione comunale di Castelvenere (Benevento) ha inteso dare, non solo alla propria cittadinanza, in occasione della Santa Pasqua.

"Abbiamo voluto dare un messaggio di speranza - spiega il sindaco Alessandro Di Santo - ascoltando le parole di Papa Francesco quando parla della 'sofferenza arrecata a tante persone deboli e indifese, dei numerosi civili massacrati e delle giovani vittime innocenti, della fuga disperata di donne e bambini. Tutto ciò scuote le nostre coscienze e ci obbliga a non tacere, a non rimanere indifferenti di fronte alla violenza di Caino e al grido di Abele ma ad alzare la nostra voce con forza per chiedere, in nome di Dio, la fine di tali azioni abominevoli'".

"Noi non vogliamo restare insensibili - continua Di Santo - di fronte a una tragedia umanitaria, a una politica 'muta' e a una diplomazia che stenta a mediare per porre fine a un massacro già scritto".

"La guerra - conclude il sindaco - comunque genera morte. E alla fine non ci sono mai vincitori, ma solo vinti". (ANSA).