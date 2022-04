Covid: in Campania aumentano ricoveri e tasso di incidenza

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Tasso di positività in crescita, aumentano i ricoveri in intensiva e leggermente anche quelli nei reparti ordinari. Sono gli elementi salienti del bollettino Covid oggi in Campania. I positivi del giorno sono 6.679 a fronte di 35.621 test. Il tasso di incidenza passa dal 17,8 di ieri al 18,7 di oggi. 36 i posti letto occupati in terapia intensiva contro i 30 di ieri mentre i posti letto ordinari occupati sono 699, uno in più di ieri. Altri 6 i morti, 5 nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato oggi. I positivi all'antigenico sono stati 5.926, quelli al molecolare 753. I test antigenici eseguiti sono stati 27.399, quelli molecolari .8.222. La dotazione di posti letto di terapia intensiva disponibili è di 581, quelli di degenza 3.160. (ANSA).