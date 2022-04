Procida 2022: TGR Campania, 'Viaggio alla riscoperta dell'isola'

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Si tratta di un lavoro collegiale nell'ottica di dare un quadro completo di tutte le potenzialità di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, dal turismo alla letteratura e al cinema". Così Oreste Lo Pomo, capo redattore centrale della Tgr della Campania, spiega il senso dello 'speciale', a diffusione nazionale della durata di 55 minuti, su Procida 'Viaggio alla riscoperta dell'isola' realizzato dalla Testata giornalistica regionale della Campania in collaborazione col Centro di Produzione e programmato per domani, venerdì 15 aprile, alle 15,20 su Raitre.

Oltre a un omaggio alla letteratura, da Elsa Morante agli scrittori che più recentemente hanno raccontato Procida, sarà approfondito il rapporto dell'isola con il cinema, non solo quello più celebre del 'Postino', e soprattutto con il mare, risorsa economica e da sempre prioritaria fonte di occupazione.

Spazio anche all'eredità lasciata dalle precedenti capitali della cultura europea e italiana, Matera e Parma, e alla programmazione di quest'anno ricco di incontri ed eventi.

Nello speciale il richiamo ad alcuni dei concetti espressi dal Presidente Sergio Mattarella e dalle altre autorità istituzionali intervenute. in occasione della cerimonia di inaugurazione svoltasi sabato scorso. Riflettori accesi sull'attualità ma anche - attraverso l'Archivio Rai - sulle immagini in bianco e nero di servizi giornalistici degli anni Sessanta attraverso i quali si racconta una realtà affascinante ma anche dura legata al mondo dei marittimi e alla quotidianità delle famiglie: "Il matriarcato? Una necessità" spiega una donna. E dalle immagini in bianco e nero anche il volto e le parole di Elsa Morante vincitrice del Premio Strega con "L'Isola di Arturo".

Passato e presente. Centocinquanta gli eventi in cartellone e che vedranno il coinvolgimento di 350 artisti di decine di Paesi nella logica dello slogan 'La cultura non isola'. Una fascino che fa dire già 'Magnifique!' a una turista straniera intervistata. E che ha ricadute sull'economia, dal turismo (con i dati positivi di occupazione delle camere) alla gastronomia passando per i siti d'arte e per la statua lignea del Cristo Morto portato in processione il Venerdì Santo. (ANSA).