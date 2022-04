Incensurato custodiva armi e droga in Irpinia

- Armi clandestine e droga sono state sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino in casa di un insospettabile 40 enne di Serino (Avellino). L' uomo è stato fermato da una pattuglia impegnata nel controllo alla circolazione stradale e sottoposto a perquisizione.

Nella sua auto sono stati trovati 50 grammi di cocaina e 460 euro in contanti. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione dell'abitazione in cui risiede e di un altro immobile nella sua disponibilità. Grazie al fiuto di "Olli", il cane antidroga del Nucleo carabinieri cinofili di Sarno (Salerno) sono stati trovati altr i100 grammi di cocaina, un chilo e 250 grammi di hashish e otto chili e mezzo di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri hanno scoperto tre pistole con matricola cancellata un fucile caricato a pallettoni, 322 munizioni di vario calibro e una bomba da fucile inerte.

Il 40 enne, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi clandestine e munizioni da guerra. (ANSA).