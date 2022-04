Dosi di marijuana trovate vicino a scuola di Anacapri

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Due involucri contenenti marijuana e vario materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai Catabinieri ad Anacapri nel corso di controlli in prossimità delle scuole .

I militari , con l' aiuto del nucleo cinofili di Sarno, hanno perlustrato le strade ed in via Axel Munthe , lungo il perimetro di un istituto professionale hanno trovato la droga, forse abbandonata da uno spacciatore. (ANSA).