Don Giustino Russolillo: celebrazioni a Pianura

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Una celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione di Don Giustino Maria Russolillo, fondatore degli Ordini religiosi maschile e femminile dei Vocazionisti, si terrà Sabato 21 Maggio sul piazzale del Vocazionario, in via Torricelli 29 a Napoli, nel quartiere Pianura, dove ha sede la Casa Madre delle Suore Vocazioniste.

Per la partecipazione all' evento occorre un pass da richiedere entro il 21 Aprile con una e-mail all' indirizzo: canoniz.russolillo@gmail.com A Pianura Don Giustino Russolillo nacque e visse, guidando la parrocchia di San Giorgio Martire dal 1920 al 1955..

Il sacerdote sarà proclamato santo dalla Chiesa il 16 Maggio in piazza San Pietro dove è prevista unì ampia partecipazione di fedeli provenienti da Napoli.. (ANSA).