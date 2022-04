Rider 19 enne accoltellato da ragazzi al Vomero

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Un giovane di 19 anni, che consegnava cibi per conto di una impresa di "delivery" , è stato ferito a coltellate ieri sera in via Merliani nel quartiere Vomero, nei pressi del "Mc Donald".

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il "rider" sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi , verso le 22.30. Poi, nel corso di una lite, è stato accoltellato alla gamba sinistra. La prognosi dei medici del "Fatebenefratelli", che lo hanno medicato è di 8 giorni, Sul ferimento indagano i carabinieri della Compagnia Vomero che stanno visionando le immagini delle telecamere per identificare i responsabili dell' aggressione. (ANSA).