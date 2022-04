Non si ferma ad alt dei carabinieri, inseguito ed arrestato

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 12 APR - Non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguito per due chilometri e arrestato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove un'operazione a largo raggio svolta dai carabinieri della locale compagnia. In manette è finito un giovane di 28 anni. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale. I militari, impegnati in un posto di controllo nella zona di largo Fabbrica d'Armi, hanno notano l'uomo a bordo di uno scooter e gli intimano l'alt. Il centauro però non si è fermato, provando a scappare. Ne è nato l'inseguimento tra i carabinieri e lo scooter nel traffico cittadino. La fuga è terminata dopo due chilometri circa, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare il ventottenne lungo corso Vittorio Emanuele III. L'arrestato è ora in attesa di giudizio mentre il mezzo sul quale viaggiava è stato sequestrato. (ANSA).