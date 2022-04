Mostre: Napoli, al Plart 'Planetaria' di Marcello Pisani

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Si potrà visitare fino al 14 maggio la mostra Planetaria di Marcello Pisani a cura di Marco Petroni ospitata alla Fondazione Plart con il patrocinio della Regione Campania, Città di Napoli, Fondazione Banco di Napoli e Accademia di Belle Arti.

Partendo dalla considerazione secondo cui la luce rappresenta per tutti un elemento irrinunciabile della nostra quotidianità Pisani realizza una collezione di lampade e di elementi d'arredo che trovano nel binomio creatività/rigore tecnico il proprio fil rouge. Sfere, anelli, profili di figure umane danno forma a un planetario formato da oggetti a forte vocazione poetica e a elementi d'arredo come librerie, tavoli che sembrano emergere da luminose giornate mediterranee. Nella composita proposta, elaborata insieme al curatore, l'architetto/designer dà forma a un pensiero che si traduce in elementi capaci di restituire la luce nei suoi concetti di base, nei suoi aspetti tecnici e tecnologici, ma al tempo stesso in quelli emozionali e spirituali.

''Pisani - spiega il curatore - progetta con mano leggera leggendo la realtà con occhi curiosi e capaci di rileggere forme classiche come quella de Il Tuffatore di Paestum, di interpretare quelle astrali come Saturno". (ANSA).