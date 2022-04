Covid:Campania;sale ancora tasso incidenza,6 morti in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Sale ancora l'incidenza in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione i positivi di oggi sono 9.248 su 48.745 test con una quota del 18,97% rispetto al 17,12% precedente. Si registrano 6 vittime nelle ultime 48 ore più 7 registrate in ritardo per un totale di 13.

Aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva che toccano quota 37 (più 2); stabili quelli in degenza, 710.

