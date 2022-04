A Caivano i Carabinieri trovano armi e munizioni

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Armi e munizioni sono state trovate dai Carabinieri della tenenza di Caivano in un immobile disabitato di via de Cesare. Durante l'operazione a largo raggio, i militari hanno scoperto in un sottoscala 1 pistola giocattolo alterata e 2 pistole browning calibro 7,65 con all'interno 7 cartucce dello stesso calibro in un'arma e 5 nell'altra.

Sulle armi e le munizioni, che i militari hanno trovato avvolte in un panno, saranno effettuati gli accertamenti balistici del caso per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

A Caivano, come è stato annunciato, nascerà un comando compagnia in grado di fornire un maggior numero di militari per il controllo del territorio. (ANSA).