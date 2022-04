Ucraina: messaggi di pace e volo delle colombe da alunni di Boscoreale

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - I messaggi letti dagli alunni e il volo delle colombe come epilogo della marcia della pace a Boscoreale, evento promosso dall'Istituto comprensivo 1° Cangemi, in collaborazione con il Comune. Due i cortei degli alunni e dei docenti: uno della primaria Cangemi con partenza dal plesso e l'altro della primaria Salome dalla sede dell'istituto scolastico con confluenza di entrambi in piazza Pace. Qui i saluti del sindaco, Antonio Diplomatico, del parroco don Alessandro Valentino, della dirigente scolastica, Carmela Mascolo, del presidente del Consiglio di istituto, Raffaele Auricchio, 'Chi ama la pace ripudia la guerra', questo il tema fondante dell'iniziativa. "Dal 24 febbraio - ricordano all'Istituto Cangemi - la guerra in Ucraina avanza facendo stragi di vite innocenti, riducendo le città in cimitero, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Per questo diciamo che va fermata! Con questa iniziativa s'intende sensibilizzare le coscienze affinché questo scempio possa finalmente finire".

Da due alunni per sezione, delle classi quinte, la proclamazione di messaggi di pace e di amore universale, Per le classi quarte l'esibizione con una coreografia sulle note del testo "Il mondo che vorrei' Dagli alunni delle classi terze e quinte il canto 'Lo scriverò nel vento' un inno di pace, di interculturalita' e di inclusione del Piccolo Coro dell'Antoniano. Poi l'epilogo con il volo delle colombe. (ANSA).