Ucciso durante lite:c'è il fermo di 2 giovani, hanno 15 anni

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 11 APR - A Torre del Greco è stato disposto il fermo dei due giovanissimi bloccati dalla polizia poco dopo l'accoltellamento costato la vita a Giovanni Guarino, il ragazzo non ancora diciannovenne (avrebbe compiuto gli anni il prossimo mese di maggio), ucciso a seguito di una lite per futili motivi.

Stando a ciò che si apprende, si tratta di due quindicenni di Torre Annunziata. I due sarebbero vicini ad ambienti della criminalità oplontina e sarebbero stati già in passato segnalati per le loro condotte violente. (ANSA).