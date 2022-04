Tentativo di rapina nel Napoletano,sparato colpo d'arma da fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Un colpo d'arma da fuoco è stato sparato durante un tentativo di rapina avvenuto ieri sera a Caivano nel Napoletano. I carabinieri della Tenenza sono intervenuti in Via Don Minzoni in una macelleria per una segnalazione. Poco prima due persone, con il volto coperto, avevano tentato di entrare nell'esercizio commerciale ma uno dei familiari del titolare dell'attività li aveva notati ed era riuscito a bloccare la porta di ingresso. Uno dei due banditi ha sparato un colpo d'arma da fuoco per poi allontanarsi. Sono in corso indagini. (ANSA).