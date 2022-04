Procida 2022: Mattarella incontrerà oggi studente ucraino

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 09 APR - Ci sarà anche un ragazzo ucraino, Glib, tra gli studenti che oggi a Procida (Napoli) incontreranno il Presidente Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno dell'isola come Capitale italiana della cultura. Il Presidente della Repubblica incontrerà una piccola delegazione degli studenti dell'istituto comprensivo Capraro e dell'istituto tecnico Caracciolo-Da Procida; tra gli studenti sarà presente Glib che fa parte della comunità ucraina che risiede stabilmente sull'isola.

Il Presidente, si apprende, arriverà in elicottero e sbarcherà all'elisuperficie Meglio alle 16.30 circa; subito dopo Mattarella si recherà nel borgo marinaro della Corricella. Il presidente incontrerà anche i rappresentanti dell'associazione Isola dei Misteri, che organizza la processione del Venerdì Santo, e l'ultima ricamatrice dei costumi della Graziella.

Imponenti le misure di sicurezza con un contingente di oltre 230 uomini delle forze dell'ordine coordinati dalla Polizia di Stato; dalle 12.00 alle 21.00 divieto di circolazione veicolare che riguarderà anche le biciclette. (ANSA).