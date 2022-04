Vecchi dissapori si trasformano in insulti, poi violenza

(ANSA) - ISCHIA, 08 APR - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia hanno denunciato per lesioni personali aggravate e uso di armi un 58enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L' uomo, ieri al porto di Ischia ha colpito con una pistola scacciacani un 55enne attualmente ai domiciliari con permesso di uscire per motivi di salute.

I due si sono incrociati sulla banchina e per vecchie ruggini mai risolte hanno iniziato a litigare.

Durante la discussione sono volati insulti, minacce e anche qualche schiaffo.

Il denunciato ha impugnato la pistola e colpito al volto il contendente con il calcio dell'arma e poi è fuggito.

Grazie alle immagini di video-sorveglianza raccolte e analizzate dai militari, l'aggressore è stato individuato e denunciato.

Sequestrata la pistola, nascosta in un'intercapedine nei pressi della sua abitazione.

Per il 55enne lesioni guaribili in 5 giorni. (ANSA).