Ucraina: al via raccolta materiale sanitario nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Una raccolta straordinaria di materiale sanitario da destinare ai profughi dell' Ucraina è stata promossa dalla Ci. Di. Sat. (Commissione Internazionale per il Diritto alla Salute e alla sua Tutela), organizzazione non governativa che ha sede a Napoli, presieduta da Raffaele De Rosa, in collaborazione con il gruppo dei supermercati Piccolo.

Da domenica mattina i volontari saranno dinanzi ai punti vendita di Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia per raccoglie disinfettanti, guanti, garze sterili, cerotti, soluzioni fisiologiche in pvc, siringhe, lacci emostatici e cotone idrofilo. Tutto il materiale sarà successivamente donato al Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana.

"Vogliamo dare un sensale concreto della nostra vicinanza - spiega Raffaele De Rosa - a tutti coloro che stanno soffrendo.

Abbiamo trovato ampia condivisione di questo nostro proposito da parte dei dirigenti del gruppo Piccolo. Ora confidiamo nella generosità dei cittadini". (ANSA).