Tre quintali di shoppers sequestrati dai CC nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Sono 320 i chili di shoppers sequestrati dai Carabinieri Forestali della Stazione di Napoli, al termine di un'operazione promossa dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Ecomafie).

Oltre 3 quintali di sacchetti prodotti e stoccati nei locali di una ditta di Caivano destinati alle attività commerciali dell'intera provincia napoletana.

Durante l'operazione il presidente Stefano Vignaroli della Commissione Ecomafie ha effettuato un sopralluogo, in considerazione dei protocolli d'intesa con il Comune di Napoli, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale e Assobioplastiche.

Il titolare della società è stato denunciato per commercio e produzione illecita di prodotti plastici senza titoli abilitativi e per violazioni alla normativa ambientale che regola le immissioni in atmosfera e lo scarico di acque reflue.

Per l'imprenditore anche una sanzione di 5mila euro.

L'area di produzione e i macchinari industriali utilizzati sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).