Teatro: Miserere di Faiello con la Danieli da Napoli in tour

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Torna dal vivo, in occasione della Pasqua, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo in forma di teatro/concerto a cura de Il Canto di Virgilio , replicato con successo da sette anni a Napoli, andrà per la prima volta in tour: da Furore a Conca dei Marini, per poi tornare a Napoli e chiudere ad Amalfi. L' opera è basata su una serie di ricerche e elaborazioni del repertorio musicale para-liturgico di tradizione orale della Campania e pone l'attenzione sui canti e le liturgie del Cilento Antico, Zona Vesuviana, Terra di Lavoro, Costiera Amalfitana e Irpinia. "In questo momento il tema del Miserere, purtroppo, è profondamente attuale, perché, come è risaputo, narra la storia di una madre che assiste alla tortura e all'uccisione della propria creatura da parte di soldati invasori armati fino ai denti - spiega Faiello - La mia versione resta sempre un Oratorio laico, una Cantata sulla 'Passione' ispirata alle antiche processioni e cerimonie del Sud Italia. Anche quest'anno Isa Danieli interpreterà la parte della Madonna. L'attrice rappresenta la condizione degli umili, sottomessi e umiliati dal potere dominante'' "Il lavoro di Faiello - dice Isa Danieli - ha una carica drammatica e poetica molto forte. La mia interpretazione è quella di una Madonna molto umana, vera, piena di affanno, una donna che ha perso il figlio e lo cerca dappertutto ... racconta il dolore del presente. Uno spettacolo dove si recita e si canta in cui il mio legame con il mondo popolare ha ritrovato il piacere di inventare e scoprire emozioni" . Accanto ad Isa Danieli nel ruolo della Madonna, cinque grandi voci napoletane: Antonella Morea, Patrizia Spinosi, Fiorenza Calogero, Elisabetta D'Acunzo e Marianita Carfora. Nel cast, anche il Quartetto Santa Chiara: Gabriele Carannante al clarinetto; Antonello Grima al violoncello; Pasquale Nocerino al violino; Eco Puccini alla chitarra. Testi e Musiche Carlo Faiello. Domani alle ore 20.00 lo spettacolo sarà a Furore (Salerno) nella Chiesa di Sant'Elia Profeta, domenica 10 aprile ore 20.00 a Conca dei Marini.

Venerdì 15 in scena alle ore 20.30 al Centro Stabile di Musica e Cultura Domus Ars di Napoli (ANSA).