Napoli: Osimhen è ok, fa tutto l'allenamento in gruppo

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Allenamento completo in gruppo per Victor Osimhen, che si è completamente ripreso dal dolore per l'affaticamento di due giorni fa ed è a disposizione per il match di domenica contro la Fiorentina. La punta nigeriana, capocannoniere del Napoli con 11 gol in campionato e 15 coppe comprese, potrà quindi giocare da titolare contro i viola. Out restano i reduci da infortuni Ounas, Petagna, Malcuit e Di Lorenzo. (ANSA).