Libri: Cuofano, dal Covid a nuove speranze di futuro

(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - Uno spaccato di cronaca degli ultimi due anni, scritti che descrivono la cruda realtà dai contenuti politici, sociali e psicologici che il fenomeno pandemico ha provocato in Italia, in Europa e nel Mondo, contribuendo a modificare le abitudini e gli stili di vita. E' il contenuto dell'antologia di Pasquale Cuofano dal titolo "La sfida ... dalla solitudine alla speranza" (Print Art Edizioni), una raccolta di editoriali che Cuofano ha pubblicato sul giornale online "Gente e Territorio", diretto da Flavio Cioffi.

Gli editoriali sono "un viaggio concreto e minuzioso del quotidiano, ma anche la necessità di far rivivere la coesione sociale ispirata ai valori del cattolicesimo democratico", come riportato nella postfazione da Giovanni D'Alessandro, docente di Diritto Pubblico.

Pasquale Cuofano traccia l'impegno sociale operato per anni, riproponendolo nella visione della società globalizzata, alla luce degli eventi attuali del Covid-19 e relative conseguenze.

Un chiaro riferimento alle generazioni precedenti con lo sguardo però rivolto al futuro verso una società solidale capace di superare le ferite attuali. (ANSA).