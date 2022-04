Droga: 'base stoccaggio' in casa di una insospettabile

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Un magazzino di stoccaggio della droga per alimentare le piazze di spaccio della provincia nord orientale di napoli è stato scoperto dai carabinieri nel Napoletano. Era stato allestito nell'abitazione di una insospettabile donna di 52 anni posta in una zona molto tranquilla. Ed è stato un insolito via vai di macchine che ha insospettito i militari che dopo un appostamento di qualche ora hanno fatto scattare il blitz, bloccando quattro persone.

Una volta in casa i militari hanno bloccato la proprietaria e un 19enne di Castello di Cisterna già noto alle forze dell'ordine.

Nell'abitazione rinvenuti 10 chili di hashish, 3 di marijuana e 900 grammi di cocaina. E ancora materiale vario per il confezionamento delle dosi e 40 proiettili cal. 9x21 mm.

All'esterno i carabinieri hanno notato un'altra vettura. Gli occupanti avendo capito di essere pedinati hanno tentato di allontanarsi. Sono stati bloccati, dopo un lungo inseguimento, al casello autostradale di Avellino Ovest.

Con loro 100 grammi di cocaina pura, sufficiente a preparare centinaia di dosi. Nelle tasche anche 1350 euro in contante ritenuto provento illecito. (ANSA).