Spacciava droga e percepiva RdC, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Spacciava droga e percepiva il reddito di cittadinanza un 43 enne di Torre del Greco (Napoli), arrestato dai Carabinieri.

Patrizio Loffredo, già denunciato in precedenza, custodiva in casa 31 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

I militari della Compagnia di Torre del Greco , nel corso di un' operazione a largo raggio, hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando , oltre alla droga, 7.350 euro in contanti (ANSA).