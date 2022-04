Riapre a Napoli l' Ambulatorio Costantiniano

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Ha riaperto dopo lo stop imposto dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19, l' Ambulatorio Costantiniano, nella Basilica di San Francesco di Paola, a Napoli.

L' ambulatorio è animato dai cavalieri e dalle dame volontarie del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ed è intitolato a Francesco II di Borbone, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa,. Offre ai bisognosi visite specialistiche gratuite in medicina interna, chirurgia generale, cardiologia, ortopedia, dermatologia e oncologia 10 medici si alternano tre giorni alla settimana, dal Lunedi al Mercoledì nell' orario 10.30-12 e 16.30-18. Per gli appuntamenti i numeri telefonici di contatto sono : 338/ 251 27 48 e 339 / 463 60 83. (ANSA).