Nel Bosco di Capodimonte scuole per pace in Ucraina

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Ci saranno centinaia tra alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie della Terza Municipalità del Comune di Napoli a sfilare domani nei viali del Real Bosco di Capodimonte per chiedere 'il cessate il fuoco in Ucraina e una pace stabile e duratura'. Queste le scuole coinvolte: 21° Circolo didattico "Mameli-Zuppetta", Scuola Superiore G. Verga, l'istituto comprensivo Novaro-Cavour, Istituto comprensivo statale 22 Albero Mario, l'Istituto comprensivo statale 19 Russo-Montale, l'Istituto comprensivo Volino-Croce-Arcoleo, 17° Circolo didattico statale "Andrea Angiulli", l'Istituto comprensivo 20 Villa Fleurent, Istituto statale di istruzione superiore D'Este-Caracciolo.

Partenza alle ore 9.30 davanti alla Reggia di Capodimonte per giungere fino alla Chiesa di San Gennaro, nel bosco, dove le alunne Anya P., Daria G. (violino) e Yana C. (pianoforte e organo), di origine ucraina e russa, allieve del liceo musicale "Margherita di Savoia" di Napoli, suoneranno insieme un brano per la pace, dedicato a tutti i bambini coinvolti nella guerra: la Ninna nanna d'ottobre del compositore Balázs Árpád. (ANSA).