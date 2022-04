Napoli; Elmas, in corsa scudetto ho sempre creduto

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - "Vogliamo vincere tutte le partite.

Nello scudetto ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra e il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine".

Queste le parole d'ordine di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli verso il match di domenica contro la Fiorentina al Maradona.

"Stiamo preparando bene la partita con la Fiorentina - spiega l'esterno - c'è sempre entusiasmo. Ci alleniamo bene, pensiamo solo alla Fiorentina in questo momento perché sappiamo che è una partita dura e dobbiamo fare bene. Sappiamo che giochiamo per tutti i napoletani, si vede. Ne ho parlato anche con Pandev e lui mi ha spiegato come stanno le cose a Napoli. Anch'io non riesco ad aspettare, spero che vinceremo anche noi e vedremo questo popolo che si riversa in strada. Saremmo tutti felici, dopo 30 anni". (ANSA).