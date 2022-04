Maltempo: piogge e vento, in Campania da oggi è allerta

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali, venti forti e mareggiate con criticità idrogeologica di livello Giallo valido a partire dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità, in graduale attenuazione dalla mattinata. Venti forti nord-occidentali, soprattutto dalla serata odierna. Mare localmente agitato, soprattutto lungo le coste esposte".

I venti insisteranno su tutta la regione ad esclusione, oltre che delle zone 4 e 7 anche della zona 2 (Alto Volturno e Matese) dove vige comunque l'allerta Gialla ma temporali e precipitazioni non saranno accompagnati da vento forte. (ANSA).