Droga: coca e hashish da Napoli ad Ischia, arrestato

(ANSA) - ISCHIA, 06 APR - I carabinieri della stazione di Ischia hanno arrestato ieri sera un 24enne napoletano che portava sull'isola oltre un chilo di stupefacenti.

I militari stavano presidiando il porto di Ischia ed allo sbarco dell'ultima nave in arrivo dalla terraferma, poco prima di mezzanotte, hanno notato tra i passeggeri Pietro Amodio originario del quartiere San Lorenzo e già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri l'uomo è tornato a bordo del traghetto per sfuggire al controllo ma è stato notato, fermato e perquisito.

Nel suo zaino sono stati così trovati 12 panetti di hashish (del peso di 1,2 chili) e 11 ovuli pieni di cocaina per un peso di 78 grammi. L' uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale. (ANSA).