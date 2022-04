Usura: quattro arresti dei Cc a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 05 APR - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno su richiesta della DDA nel quadro indagini su un giro di usura tra il 2018 ed il 2020 .

Tre degli arrestati sono stati messi ai domiciliari. Le vittime, degli usurai,, una dozzina, sarebbero state costrette a corrispondere interessi fino al 400% all' anno su prestiti tra 100 e 3 mila euro.

Uno degli arrestati, Luciano Pisapia, quartiere Torrione, a Salerno, si sarebbe avvalso delle collaborazione di due donne alle quali era legato sentimentalmente.

L' uomo è stato trovato in possesso di una pistola con matricola cancellata , che avrebbe utilizzato per minacciare le vittime, una dozzina in totale.

Un bar del quartiere Torrione, a Salerno, gestito da Giuseppe Celenta,, funzionava come centrale per la riscossione dei degli interessi. (ANSA).