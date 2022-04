Ucraina: ricerca volontari per alfabetizzazione profughi

(ANSA) - CASERTA, 05 APR - Il Comune di Marcianise (Caserta) lancia un appello per trovare madrelingua, insegnanti, interpreti e mediatori culturali che a titolo gratuito vogliano dare la propria disponibilità per insegnare la lingua italiana ai profughi ucraini ospiti della città.

"È un modo - fanno sapere dal Comune guidato da Antonello Velardi - per garantire la facilitazione dell'inserimento degli adolescenti nelle scuole, assicurando loro il diritto allo studio, e aiutare i più grandi a superare le difficoltà quotidiane di comunicazione. L'intento dell'Amministrazione comunale, inoltre, è di rafforzare la rete di assistenza, supporto e accoglienza lanciata con l'istituzione dello sportello solidale 'Marcianise per l'Ucraina'". (ANSA).